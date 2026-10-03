Первый в мире блок геотермальной станции нового поколения построен за 23 месяца — быстрее графика

Fervo Energy начала продажу электричества в сеть и замахнулась на 4 гигаватта общей мощности площадки в Юте

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Компания Fervo Energy объявила о запуске первого коммерческого блока своей геотермальной станции Cape Station в штате Юта. Объект синхронизировался с энергосетью на неделю раньше запланированного срока и уже начал продавать электричество.

Это первый в мире случай, когда компания сектора усовершенствованных геотермальных систем достигла ключевой коммерческой вехи: от первого котлована до выдачи мощности прошло 23 месяца. В будущем Fervo рассчитывает сократить сроки возведения следующих блоков до 18 месяцев.

Пока в строй введена лишь первая очередь будущей станции на 100 мегаватт. Однако потенциал всей площадки, по предыдущим оценкам компании для TechCrunch, достигает 4 гигаватт, что сопоставимо с мощностью крупных атомных энергоблоков. Генеральный директор и сооснователь Fervo Тим Латимер подчеркнул, что ни одна команда в мире ранее не строила проект такого класса, и он выполнен с опережением графика.

Первый в мире блок геотермальной станции нового поколения построен за 23 месяца — быстрее графика
Источник изображения: Fervo Energy

В отличие от традиционной геотермальной энергетики, использующей тепло близких к поверхности источников, технология Fervo предполагает бурение на большую глубину, где порода горячее. Это открывает значительно больше площадок для размещения станций и делает геотермальную энергию доступной в тех регионах, где она раньше была экономически нецелесообразна. Компания перенесла в геотермальную отрасль буровые техники и технологии из нефтегазового сектора.

Скорость строительства и способность наращивать мощность поэтапно делают такие станции особенно привлекательными для операторов центров обработки данных, испытывающих энергетический голод. Уже сейчас электричество с Cape Station запланировали покупать Google и Southern California Edison.

Fervo вышла на биржу в мае этого года в ходе расширенного IPO, привлёкшего $1,9 миллиарда, а до этого как стартап привлекла более $1,3 миллиарда от инвесторов.

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