Продажи доменов .si взлетели на 2199% после того, как Трамп распорядился называть ИИ «сверхинтеллектом»

Доменная зона .si, исторически связанная со Словенией, переживает взрывной рост после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий все правительственные агентства заменить термины «AI» и «искусственный интеллект» на «SI» и «сверхинтеллект» (superintelligence).

Реестр Словении Registry SI сообщил о росте числа регистраций на 2199% по сравнению с обычными показателями. Только 30 сентября, на следующий день после подписания указа, было зафиксировано 11 тысяч новых адресов, а в последующие 24 часа — почти 13 тысяч.

Ситуация зеркально повторяет бум домена .ai острова Ангилья, приносивший тому миллионы, но с поправкой на масштаб. Хостинг-платформа Hostinger заявила, что .si стал вторым по популярности доменным расширением среди её клиентов сразу после .com. Около 4300 регистраций пришлось на 30 сентября и 5400 — на 1 октября, причём более трёх четвертей всех .si, оформленных с 23 сентября, были куплены именно в эти два дня. Более половины покупателей находились в США и Индии.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Примечательно, что лишь 3% зарегистрированных на Hostinger доменов .si явно связаны с тематикой ИИ. Большинство отнесено к категории «неклассифицируемых», что, по версии платформы, указывает на значительную спекулятивную составляющую. Основатели технологических компаний уже бросились скупать имена — CEO PR-агентства Genius PR Ким Тан рассказал, что приобрёл «.si-версию» названия своей фирмы, чтобы защитить бренд, пока домен дёшев и не повторил судьбу .ai.

Глава доменного направления Hostinger Клаудиюс Януйтис считает, что спрос продолжит расти, но .si не обгонит .ai, а станет более доступным запасным вариантом. Если .ai на Hostinger стоит около $90 в год с обязательством на два года и формирует для Ангильи целую вторую по популярности экономику, то .si обходится примерно в $12 в год, а деньги идут регистратору, а не напрямую в казну Словении. Януйтис резюмировал: «Для Ангильи .ai стал второй экономикой. Для Словении .si — лишь приятный бонус».