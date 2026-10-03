Продажи доменов .si взлетели на 2199% после того, как Трамп распорядился называть ИИ «сверхинтеллектом»

За сутки зарегистрировано 13 тысяч .si-адресов

Искусственный интеллект

Доменная зона .si, исторически связанная со Словенией, переживает взрывной рост после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий все правительственные агентства заменить термины «AI» и «искусственный интеллект» на «SI» и «сверхинтеллект» (superintelligence).

Реестр Словении Registry SI сообщил о росте числа регистраций на 2199% по сравнению с обычными показателями. Только 30 сентября, на следующий день после подписания указа, было зафиксировано 11 тысяч новых адресов, а в последующие 24 часа — почти 13 тысяч.

Ситуация зеркально повторяет бум домена .ai острова Ангилья, приносивший тому миллионы, но с поправкой на масштаб. Хостинг-платформа Hostinger заявила, что .si стал вторым по популярности доменным расширением среди её клиентов сразу после .com. Около 4300 регистраций пришлось на 30 сентября и 5400 — на 1 октября, причём более трёх четвертей всех .si, оформленных с 23 сентября, были куплены именно в эти два дня. Более половины покупателей находились в США и Индии.

Продажи доменов .si взлетели на 2199% после того, как Трамп распорядился называть ИИ «сверхинтеллектом»
Источник изображения: сгенерировано Muse

Примечательно, что лишь 3% зарегистрированных на Hostinger доменов .si явно связаны с тематикой ИИ. Большинство отнесено к категории «неклассифицируемых», что, по версии платформы, указывает на значительную спекулятивную составляющую. Основатели технологических компаний уже бросились скупать имена — CEO PR-агентства Genius PR Ким Тан рассказал, что приобрёл «.si-версию» названия своей фирмы, чтобы защитить бренд, пока домен дёшев и не повторил судьбу .ai.

Глава доменного направления Hostinger Клаудиюс Януйтис считает, что спрос продолжит расти, но .si не обгонит .ai, а станет более доступным запасным вариантом. Если .ai на Hostinger стоит около $90 в год с обязательством на два года и формирует для Ангильи целую вторую по популярности экономику, то .si обходится примерно в $12 в год, а деньги идут регистратору, а не напрямую в казну Словении. Януйтис резюмировал: «Для Ангильи .ai стал второй экономикой. Для Словении .si — лишь приятный бонус».

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