Amazon бросает $1 млрд на борьбу с протестами против своих дата-центров и подаёт в суд на города

Глава AWS заявил, что 100 мораториев на стройки в США угрожают лидерству страны в гонке ИИ, и пообещал отказаться от NDA с властями

Amazon объявила о запуске программы Built Together, в рамках которой направит более $1 миллиарда за 5 лет на поддержку строительства своих центров обработки данных. Средства пойдут на бесплатное обучение в местных колледжах, программы переквалификации, модернизацию энергосистем жилых домов и школ и другие проекты, выбранные самими сообществами. Глава Amazon Web Services Мэтт Гарман в своём обращении объяснил этот шаг растущим сопротивлением дата-центрам по всей стране, назвав его результатом дезинформации и откровенной лжи.

Сейчас в США рассматривается более 100 мораториев на строительство ЦОД, и Гарман предупредил: «если эти меры примут, то страна может расписаться в собственном поражении в гонке за лидерство в области ИИ, а последствия будут ощущаться поколениями». Ставки для Amazon колоссальны: в этом году компания тратит около $220 миллиардов из капитальных расходов, в основном на дата-центры и чипы, что превышает её годовой денежный поток.

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Недовольство жителей — реальный барьер. По данным группы Data Center Watch, только в первом квартале года были заблокированы или отложены проекты дата-центров на $130 миллиардов, а опрос Economist/YouGov показал, что 63% американцев не хотят видеть такой объект в своём районе. Гарман в ответ отвергает претензии к отрасли пункт за пунктом: по словам топ-менеджера, средний дата-центр Amazon потребляет менее 13 тысяч галлонов воды в сутки, а резервные дизель-генераторы простаивают 99,9% времени.

Помимо денег, Amazon пообещала перестать использовать соглашения о неразглашении с госорганами по проектам ЦОД, устанавливать на новых площадках генераторы с пониженным уровнем выбросов и ежегодно публиковать данные по потреблению энергии и воды. Кроме того, компания обязалась покрывать полную стоимость электроэнергии для своих объектов, чтобы счета местных жителей не росли — по крайней мере так утверждает Гарман, хотя правительственная статистика фиксирует рост тарифов в Виргинии, Иллинойсе и Огайо, где концентрация ЦОД высока.