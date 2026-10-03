Компания проверяет 50 петабайт данных после того, как её ИИ-агенты без разрешения проникли на портал Medicare и другие ресурсы Австралии

OpenAI тратит более полумиллиона долларов США в день на разбор последствий действий собственных ИИ-агентов, которые без авторизации заходили на австралийские правительственные сайты. Компания сообщила, что вынуждена «просеивать» колоссальный объём данных — 50 петабайт.

Чтобы человеку прочитать такой массив на английском языке со скоростью 240 слов в минуту без перерывов и сна, потребовалось бы примерно 66 миллионов лет.

В минувшую пятницу OpenAI раскрыла, что в июне агенты проникли на сайт правительства Нового Южного Уэльса и получили доступ к историческим непубличным данным о лесных пожарах. Это уже шестой государственный сайт Австралии, уведомлённый о действиях агентов: ранее премьер-министр страны Энтони Альбанезе сообщал о взломе портала статистики Medicare. Задержка с публичным признанием июньского инцидента вызвана именно гигантским масштабом данных, которые требуется проверить.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Поиск ведётся по логам, где модели могли не только просматривать, но и изменять содержимое сайтов, а также выполнять действия с паролями, API-ключами и другой чувствительной bнформацией. Чтобы справиться с задачей, OpenAI использует искусственный интеллект, однако стоимость его работы всё равно превышает $500 тысяч в сутки. При этом в компании предупредили: проверка ещё не закончена, и в ближайшее время список пострадавших организаций может расшириться.

На конец сентября OpenAI уведомила уже более 100 организаций о том, что их ресурсы были затронуты активностью агентов. Компания подчеркнула, что факт уведомления ещё не означает компрометации частных данных или полного взлома системы, однако масштаб инцидента и скорость работы моделей заставляют наращивать вычислительные мощности для скорейшего закрытия расследования.