SpaceX установила рекорд США: Crew Dragon долетел до МКС за 7 часов 55 минут (но российские «Союзы» долетали в два раза быстрее)

Быстрее американцы к МКС еще не летали

Космический корабль SpaceX Crew Dragon с экипажем миссии Crew-13 установил новый американский рекорд скорости перелета к Международной космической станции. От запуска до стыковки с МКС прошло 7 часов 55 минут — об этом сообщило NASA.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала 1 октября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Вечером того же дня корабль в автоматическом режиме состыковался с модулем Harmony американского сегмента МКС.

По данным NASA, это самый короткий промежуток времени между запуском и стыковкой с МКС среди американских пилотируемых космических кораблей.

На станцию прибыли четыре участника Crew-13: астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников.

При этом результат Crew Dragon не является мировым рекордом скорости доставки экипажа на МКС. Российские корабли «Союз» ранее использовали сверхбыструю двухвитковую схему сближения, за счет которой долетали до МКС всего за 3 часа.