SpaceX установила рекорд США: Crew Dragon долетел до МКС за 7 часов 55 минут (но российские «Союзы» долетали в два раза быстрее)

Быстрее американцы к МКС еще не летали

Наука и космосSpaceX

Космический корабль SpaceX Crew Dragon с экипажем миссии Crew-13 установил новый американский рекорд скорости перелета к Международной космической станции. От запуска до стыковки с МКС прошло 7 часов 55 минут — об этом сообщило NASA.

SpaceX установила рекорд США: Crew Dragon долетел до МКС за 7 часов 55 минут (но российские «Союзы» долетали в два раза быстрее)
Источник изображения: SpaceX

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала 1 октября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Вечером того же дня корабль в автоматическом режиме состыковался с модулем Harmony американского сегмента МКС.

По данным NASA, это самый короткий промежуток времени между запуском и стыковкой с МКС среди американских пилотируемых космических кораблей.

На станцию прибыли четыре участника Crew-13: астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников.

При этом результат Crew Dragon не является мировым рекордом скорости доставки экипажа на МКС. Российские корабли «Союз» ранее использовали сверхбыструю двухвитковую схему сближения, за счет которой долетали до МКС всего за 3 часа.

Предыдущая публикация: KLM получила первый дальнемагистральный Airbus A350-900, в будущем компания планирует использовать и новейшие Airbus A350F
Главное
Все новости
53 минуты назад1KLM получила первый дальнемагистральный Airbus A350-900, в будущем компания планирует использовать и новейшие Airbus A350F
20:422«В два бренда уже не вмещаемся». Белорусский завод «БелДжи» намекнул на появление третьей марки — она дополнит Geely и Belgee
20:201Kirin возвращается в большую игру: Kirin 9050 Pro в Huawei Mate 90 Pro Max догоняет Snapdragon и без передового техпроцесса
20:018Xiaomi выпустила «трехэтажную» стиральную машину для большой семьи: три барабана, 18 кг белья и сушка в каждом отделении
TSMC поможет Маску создать гигантский завод по производству чипов — миллиардер подтвердил переговоры с TSMC по участию в проекте Terafab19:486TSMC поможет Маску создать гигантский завод по производству чипов — миллиардер подтвердил переговоры с TSMC по участию в проекте Terafab «Из этого что-то может получиться», — сказал Маск
18:463Возможно, процессор для Steam Deck 2 уже существует. В драйвере AMD засветился чип, который может им быть
18:20Для каждого ИИ-агента OpenAI dots выделена виртуальная машина с девятью ядрами CPU и 10 ГБ ОЗУ
18:12OpenAI представила dots — персональных ИИ-агентов, которые существуют на облачных ПК самой OpenAI
17:583На видеокартах Radeon RX 9000 теперь можно запустить DLSS 4.5
17:562Nvidia теперь не уникальна. Broadcom получила от Samsung такие же цены на чипы памяти
17:302Теперь быстро запустить игру смогут и владельцы видеокарт GeForce. Microsoft расширяет поддержку технологии Advanced Shader Delivery
17:151На выбор есть GeForce RTX 5090 либо две Radeon Pro R9700. Представлен настольный ПК Gigabyte AI TOP 100 B850 для задач ИИ