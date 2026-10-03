KLM получила первый дальнемагистральный Airbus A350-900, в будущем компания планирует использовать и новейшие Airbus A350F

KLM заменяет дальнемагистральные Boeing авиалайнерами Airbus

АвиацияAirbus

Голландская авиакомпания KLM получила первый Airbus A350-900. Самолет с регистрационным номером PH-ZNA прибыл в Амстердам 2 октября и стал первым представителем семейства A350 в пассажирском флоте крупного мирового перевозчика.

KLM получила первый дальнемагистральный Airbus A350-900, в будущем компания планирует использовать и новейшие Airbus A350F
Источник изображения: Airbus

Первый A350 получил имя De Nachtwacht — «Ночной дозор» — в честь знаменитой картины Рембрандта. KLM планирует называть все самолеты этого семейства в честь известных произведений голландского искусства. Второй лайнер, например, получит имя «Девушка с жемчужной сережкой».

Салон первого Airbus A350 рассчитан на 331 пассажира. В нем установлены 34 кресла World Business Class, 26 мест Premium Comfort и 271 кресло эконом-класса.

Перед началом регулярных рейсов самолету предстоит пройти подготовку, а экипажам — необходимое обучение. Первым коммерческим маршрутом A350 станет направление Амстердам — Торонто.

Появление A350 стало частью масштабной программы обновления флота KLM стоимостью около 7 млрд евро. Новые лайнеры должны постепенно заменить часть широкофюзеляжных самолетов предыдущего поколения.

По данным KLM, A350 потребляет примерно на 25% меньше топлива по сравнению с самолетами предыдущего поколения. Уровень создаваемого ими шума также примерно на 40% ниже.

Снижение шумового воздействия особенно важно для KLM из-за ситуации в базовом аэропорту Амстердам-Схипхол. В последние годы власти ужесточают требования к уровню шума и количеству авиационных операций, поэтому более тихие самолеты могут иметь значение для дальнейшего развития маршрутной сети.

A350 становится все более значимой моделью и для всей группы Air France-KLM. Air France уже эксплуатирует пассажирские версии этого семейства, теперь самолеты получает KLM. В дальнейшем группа также планирует использовать грузовые Airbus A350F — этот лайнер на днях впервые поднялся в воздух.

Появление A350 постепенно меняет структуру дальнемагистрального флота KLM. Перевозчик, исторически ориентированный на широкофюзеляжные самолеты Boeing, теперь увеличивает долю Airbus на дальних маршрутах.

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