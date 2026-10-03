«В два бренда уже не вмещаемся». Белорусский завод «БелДжи» намекнул на появление третьей марки — она дополнит Geely и Belgee

Белорусский автопроизводитель Belgee планирует расширить модельный ряд и рассматривает возможность вывода на рынок нового автомобильного бренда. Об этом сообщила заместитель директора по маркетингу и продажам предприятия Наталья Харькова на открытии нового дилерского центра Geely в Минске.

По ее словам, сейчас компания проводит подготовительную работу. Подробности стратегии, позиционирования нового бренда и дальнейшего развития модельного ряда планируется раскрыть в начале 2027 года.

«Ведем подготовительную работу. В начале следующего года будем анонсировать наши планы по позиционированию, развитию и наполнению модельного ряда. Модельный ряд расширяется. Хотим предоставить нужный продукт для более широкого сегмента рынка. В два бренда уже не вмещаемся», — заявила Харькова.

Сейчас предприятие работает с двумя основными марками — Belgee и Geely. С сентября 2026 года компания обладает эксклюзивным правом на официальный импорт и продажу автомобилей Geely в Беларуси, а также отвечает за их гарантийное и сервисное обслуживание.

Самой популярной моделью предприятия в Белоруссии является кроссовер Belgee X50. Второе место по продажам занимает электрический Geely EX2. Компания отмечает растущий интерес покупателей к электромобилям и гибридам. Сейчас модельная гамма предприятия охватывает широкий диапазон — от относительно доступных седанов и кроссоверов до более дорогого Geely Monjaro. Новый бренд потенциально позволит компании выйти в дополнительные сегменты рынка.

О каком именно бренде речь — неизвестно, но раз Belgee закрывает бюджетный сегмент, а Geely — это средний уровень, можно думать, что речь идет о чем-то более дорогом. Вариантов несколько: вывод на белорусский рынок моделей суббренда Galaxy (они очень популярны в Китае), Zeekr или Lynk & Co. Какой именно из этих брендов официально «приземлится» в Белоруссии — скоро узнаем.