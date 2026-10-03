Гора из 100-долларовых купюр размером с 9-этажный дом или крупнейшее в истории IPO на $2 трлн — разработчик Claude, который блокирует аккаунты за VPN, собирается побить рекорд SpaceX

Американская компания Anthropic, специализирующаяся на разработке систем искусственного интеллекта, готовится выйти на фондовый рынок США.

По данным источников на рынке, в рамках IPO компания рассчитывает получить оценку около $2 трлн и привлечь до $100 млрд. Если эти параметры будут утверждены, Anthropic превысит оценку SpaceX в $1,77 трлн, зафиксированную после IPO в июне этого года, и установит новый рекорд крупнейшего публичного размещения.

Просто для понимания масштаба: $2 трлн стодолларовыми купюрами — это 20 млрд банкнот. Плотно сложенные в куб, они занимают около 22 584 м³: сторона куба примерно 28,3 м (как 9-этажный дом), масса — около 20 000 тонн.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Ключевым продуктом Anthropic является крупная языковая модель Claude. Среди основных инвесторов компании — Google и Amazon, которые также предоставляют вычислительные ресурсы. Бизнес Anthropic включает доступ к Claude, корпоративные API и облачную платформу, позволяющие интегрировать модели в существующие системы компаний. Отдельное направление — Claude Code, инструмент для длительного выполнения цепочек задач с анализом репозиториев, изменением файлов и запуском команд.

В июне Anthropic, как сообщается, конфиденциально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В число ведущих андеррайтеров вошли Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Компания рассчитывает завершить размещение в ноябре, хотя отдельные параметры могут быть согласованы уже после промежуточных выборов в США. Согласно проспекту, Anthropic оценивает потенциальный рынок своих продуктов более чем в $30 трлн, связывая этот масштаб с перспективой оценки компании в $2 трлн.