Космос поделили США, Россия и Китай: NASA раскрыла число объектов на орбите

Всего на орбите Земли по состоянию на начало августа 2026 года находилось 19 154 спутника

На околоземной орбите отслеживается уже 34 054 объекта искусственного происхождения. За три месяца их количество увеличилось на 956, следует из сентябрьского выпуска NASA Orbital Debris Quarterly News за 2026 год. Данные приведены по состоянию на 4 августа.

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Из общего числа 19 154 объекта приходятся на космические аппараты — как действующие, так и уже выведенные из эксплуатации. За квартал их количество выросло на 965.

Еще 14 900 объектов относятся к ракетным ступеням, элементам конструкций и различным обломкам. В этой категории, напротив, за три месяца зафиксировано небольшое сокращение — на девять объектов.

Больше всего отслеживаемых объектов приходится на США — 18 323. За квартал американский показатель вырос сразу на 783 объекта. Из них 13 635 относятся к космическим аппаратам, а еще 4688 — к ракетным ступеням и обломкам.

Второе место занимает Россия с 6575 объектами. За три месяца их количество сократилось на 11. Китай находится на третьем месте — 5737 объектов, что на 104 больше предыдущего показателя.

Далее идут Великобритания с 727 объектами, Франция — с 649, Япония — с 322 и Индия — со 191. За Европейским космическим агентством числится еще 132 объекта.

На остальные страны и организации приходится 1398 отслеживаемых объектов. За рассматриваемый квартал их число увеличилось на 64.

При этом статистика NASA не отражает реальное количество всего космического мусора на околоземной орбите. В нее попадают достаточно крупные объекты, которые удается обнаруживать и регулярно отслеживать средствами наблюдения. Мелких фрагментов значительно больше, а даже небольшой обломок при орбитальной скорости способен серьезно повредить спутник или создать угрозу для пилотируемого аппарата.