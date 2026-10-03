Крупнейший в мире по масштабу строительства и по длине подводный автотоннель практически готов

В Китае завершилась щитовая проходка второго тоннеля под заливом Цзяочжоу в Циндао. Последняя тоннелепроходческая машина достигла проектной точки на глубине 105 метров ниже уровня моря, после чего щитовая проходка всего проекта была полностью завершена.

Тоннель имеет общую длину 17,48 км, включая основной участок протяженностью 14,37 км, и рассчитан на движение по шести полосам со скоростью до 80 км/ч. Система состоит из двух основных тоннелей и расположенного между ними сервисного тоннеля.

Строительство ведется комбинированным методом — с использованием буровзрывной проходки и тоннелепроходческих комплексов. На щитовых участках работали три машины: две установки диаметром 15,63 м прошли 3,25 км основных тоннелей, а комплекс диаметром 8,18 м проложил 5,85 км сервисного тоннеля. Значительная часть трассы проходит через прочные скальные породы и зоны разломов: доля скального грунта превышает 80% на основных участках и 90% в сервисном тоннеле. Максимальная прочность породы достигает 224 МПа, поэтому режущий инструмент приходилось проверять и менять в среднем каждые 20 метров.

Источник изображения: mydrivers // CCTV News

Основной тоннель залегает под морским дном максимум на 95 метров, сервисный — на 105 метров. Из-за высокого гидростатического давления особые требования предъявлялись к герметичности и гидроизоляции конструкции. После завершения проекта Циндао получит вторую подводную автомобильную переправу, которая вместе с действующим тоннелем, мостом через залив и кольцевой скоростной трассой сформирует многоуровневую транспортную сеть.

Проект признан Всемирной ассоциацией тоннелей одним из 50 знаковых объектов отрасли. С момента начала строительства он установил пять мировых рекордов: это крупнейший в мире подводный автомобильный тоннель по масштабу строительства, а объем выкопанной земли и камня в ходе проекта превышает объемы выемки грунта и камня в тоннеле Сэйкан в Японии и в тоннеле под Ла-Маншем между Англией и Францией.