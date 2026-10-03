Курсор научился «телепортироваться», скорость выше, чем у здоровых людей, калибровка ускорилась в разы. Neuralink обучила ИИ на 50 000 часах сигналов мозга

Участники клинических испытаний Neuralink уже использовали импланты более 50 000 часов, что позволило компании собрать один из крупнейших наборов данных о внутричерепной нейронной активности.

На этих данных Neuralink предварительно обучила базовую модель для интерфейсов мозг — компьютер (BCI), использующую нейронные энкодеры с самоконтролируемым обучением. Они преобразуют нестабильные и зашумленные сигналы отдельных нейронных импульсов в более устойчивые представления.

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По данным компании, первые результаты показывают заметное повышение стабильности декодеров: они могут сохранять работоспособность неделями вместо нескольких дней. Для некоторых участников необходимое время калибровки удалось сократить с 10 минут в день до 10 минут в неделю. Neuralink также продемонстрировала управление курсором, при котором указатель сразу перемещается к предполагаемой цели, без необходимости вручную проводить его по экрану.

Кроме того, компания сообщила о новом рекорде скорости управления курсором — 11,32 бит/с. Neuralink утверждает, что этот показатель превышает результаты большинства людей без нарушений двигательных функций. В дальнейшем компания планирует объединять данные разных участников, добиться одношаговой или нулевой калибровки и создать API для работы с моторной корой мозга.