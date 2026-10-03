Tesla превратила системы накопления энергии в гигантский бизнес — 13,7 ГВт·ч за квартал

Показатель стал вторым по величине в истории компании

Корпуса, системы питания и охлажденияTesla

Tesla в третьем квартале 2026 года развернула накопители энергии суммарной емкостью 13,7 ГВт·ч.

Это второй по величине квартальный результат компании после рекордного показателя, достигнутого годом ранее. 

Tesla превратила системы накопления энергии в гигантский бизнес — 13,7 ГВт·ч за квартал
Источник изображения: Tesla

Энергетическое направление Tesla за несколько лет превратилось из небольшого бизнеса в многогигааваттный сегмент. На ранних этапах компания развертывала сравнительно небольшие объемы накопителей, однако в 2025–2026 годах квартальные показатели стабильно измеряются двузначными значениями в ГВт·ч.

Общий масштаб становится особенно заметным на фоне производственных результатов Tesla за тот же период: компания выпустила 464 391 автомобиль и поставила клиентам 486 532 машины. 

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