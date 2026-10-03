Tesla превратила системы накопления энергии в гигантский бизнес — 13,7 ГВт·ч за квартал

Показатель стал вторым по величине в истории компании

Tesla в третьем квартале 2026 года развернула накопители энергии суммарной емкостью 13,7 ГВт·ч.

Это второй по величине квартальный результат компании после рекордного показателя, достигнутого годом ранее.

Энергетическое направление Tesla за несколько лет превратилось из небольшого бизнеса в многогигааваттный сегмент. На ранних этапах компания развертывала сравнительно небольшие объемы накопителей, однако в 2025–2026 годах квартальные показатели стабильно измеряются двузначными значениями в ГВт·ч.

Общий масштаб становится особенно заметным на фоне производственных результатов Tesla за тот же период: компания выпустила 464 391 автомобиль и поставила клиентам 486 532 машины.