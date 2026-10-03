Для жителей квартир: солнечные панели прямо на балконах разрешили устанавливать в Калифорнии

В Калифорнии разрешили использовать небольшие подключаемые солнечные системы на балконах, террасах и во дворах.

Губернатор Гэвин Ньюсом 30 сентября подписал закон SB 868, распространяющийся на системы мощностью до 1200 Вт переменного тока на одно домохозяйство. Такие установки подключаются к обычной розетке 120 В и вырабатывают электроэнергию для бытовых приборов, снижая объем потребления из сети. Оборудование должно соответствовать электрическим нормам, иметь сертификацию и защиту от подачи энергии в сеть при отключении электричества.

Главное изменение касается процедуры подключения. Энергокомпании не смогут требовать предварительного согласования, договора на подключение к сети или дополнительных сборов для соответствующих требованиям систем. Вместо этого владельцу достаточно отправить онлайн-уведомление с адресом, производителем, моделью и мощностью оборудования. Эти послабления будут действовать до 1 января 2030 года, что особенно актуально для арендаторов, жителей многоквартирных домов и владельцев домов с неподходящей для солнечных панелей крышей.

Еще два подписанных закона направлены на более эффективное использование уже установленного домашнего энергетического оборудования и существующей электросети. SB 913 должен упростить учет виртуальных электростанций, объединяющих домашние аккумуляторы, электромобили, интеллектуальные термостаты и другие устройства.

SB 905 обязывает крупные энергокомпании раскрывать информацию о загрузке локальных сетей и свободной мощности, а также оценивать, могут ли аккумуляторы и перенос потребления на непиковые часы заменить более дорогую модернизацию инфраструктуры.