Представлена самая дорогая функция Tesla, с повреждением зарядной станции: использование Emergency Drive Away грозит ущербом до $25 000

Emergency Drive Away позволяет в экстренной ситуации уехать от Supercharger без предварительного отключения кабеля, но повреждает зарядный порт автомобиля и саму станцию

Tesla раскрыла подробности функции Emergency Drive Away, которая появилась после стрельбы на станции Supercharger в Твин-Фолс, штат Айдахо.

Раньше автомобиль блокировал начало движения (перевод из P в D) при подключенном зарядном кабеле: водителю сначала требовалось разблокировать зарядный порт, отсоединить кабель и только после этого уезжать. Новая функция рассчитана на ситуации, когда эти несколько секунд могут быть критичными: водитель включает Drive и уезжает, физически вырывая подключенный кабель.

Цена такого экстренного отъезда может оказаться высокой. Tesla предупреждает, что функция повредит зарядный порт автомобиля и Supercharger, причем ущерб станции в зависимости от модели может достигать $25 000. После использования Emergency Drive Away требуется обязательный визит автомобиля в сервис. В кабеле используется гликоль — охлаждающая жидкость, которая при разрыве вытекает наружу; Tesla также организует обязательное обслуживание самой зарядной станции. Функция работает с Supercharger V2, V3 и V4, но не с домашними зарядными устройствами.

Для сравнения, один пост V4 в конфигурации Supercharger for Business оценивается Tesla в $62 500 без учета установки, поэтому максимальный ущерб составляет около 40% стоимости нового поста. Компания пока не объяснила, кто оплачивает ремонт, если Emergency Drive Away используется при реальной угрозе, а также не раскрыла размер санкций за неправильное применение функции.

Потенциально Tesla может списать расходы с платежного средства, привязанного к аккаунту владельца.