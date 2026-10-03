Построен самый большой в мире «ветряк» — его высота достигает 365 метров

Испытательная установка GICON поднимает ротор на высоту 300 м, где ветер сильнее, а выработка может быть примерно вдвое больше

В немецком Шипкау завершено строительство самой высокой в мире ветротурбины или ветрогенератора. Высота установки GICON вместе с лопастями составляет 365 метров, а ступица ротора расположена на отметке 300 метров над землей. Сейчас объект является вторым по высоте сооружением Германии после Берлинской телебашни. Официальный ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь, после завершения оставшихся работ.

Высота установки должна обеспечить доступ к более сильным и стабильным воздушным потокам. По расчетам GICON, турбина с одинаковым диаметром ротора способна вырабатывать примерно вдвое больше электроэнергии, чем обычная установка. При этом номинальная мощность пилотного объекта составляет 3,8 МВт, а для будущих версий компания планирует показатели свыше 7 МВт. Речь идет именно о потенциальной выработке за длительный период, а не о двукратном увеличении номинальной мощности.

Для строительства использовали телескопическую конструкцию вместо сверхвысокого крана: специальная подъемная система выдвигала внутреннюю часть башни внутри решетчатой конструкции, после чего она фиксировалась на нужной высоте. GICON и немецкое агентство SPRIND также рассматривают установку подобных турбин над существующими ветряными электростанциями.

По предварительной оценке, в Германии таким образом потенциально можно разместить до 4000 высотных установок без освоения новых территорий. Пока это лишь расчетная возможность: объект в Шипкау остается испытательным, и его фактическая выработка еще должна быть подтверждена.