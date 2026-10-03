Anthropic массово блокирует аккаунты Claude за VPN — с проблемой столкнулись и в России

Пользователи сообщают об аннулировании учетных записей, а компания пока официально не объявляла об изменении политики

Anthropic, судя по многочисленным жалобам пользователей, усилила контроль за использованием Claude через VPN. Пользователи из Гонконга сообщают о внезапной блокировке аккаунтов без предварительного уведомления.

Один из них рассказал, что около полугода пользовался Claude через NordVPN, после чего получил письмо от службы безопасности Anthropic об аннулировании учетной записи из-за «подозрительных сигналов».

Официального заявления Anthropic о введении новой политики в отношении VPN пока не было. При этом сервис компании официально не поддерживается в Гонконге, материковом Китае и Макао, поэтому происходящее может быть связано с более жестким контролем соблюдения уже действующих региональных ограничений.

Среди российских пользователей с недоступностью Claude уже успел столкнуться Роман Маресов, руководитель блока электронной коммерции «Яндекса».

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Подобные ограничения со стороны Anthropic происходили и раньше, однако нынешняя волна жалоб может свидетельствовать об усилении проверки местоположения пользователей. Claude официально недоступен в России и Гонконге, поэтому использование VPN из этих регионов может привести к блокировке аккаунта.