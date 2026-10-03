Boeing 737 MAX 10 наконец-то может получить сертификат: регулятор США закрыл вопрос с проблемным бортовым ПО

Из-за программного сбоя автопилот может перейти в упрощенный режим при уходе на второй круг, но в FAA не считают это проблемой

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пришло к выводу, что обнаруженная программная проблема в бортовых компьютерах Boeing 737 MAX не представляет угрозы безопасности полетов. Это решение устраняет одно из последних препятствий перед сертификацией крупнейшей версии семейства — Boeing 737 MAX 10, сообщает Reuters.

Экспертная комиссия изучила проблему и заключила, что даже при возникновении сбоя пилоты сохраняют полный контроль над самолетом, а информация на дисплеях остается понятной и однозначной.

Ранее FAA приостановило процесс сертификации MAX 10 для дополнительного анализа. Проблема связана с программным обеспечением U14.1 и при определенном сочетании обстоятельств может привести к отключению автоматического управления вертикальной траекторией полета.

Впервые особенность обнаружила канадская авиакомпания WestJet почти два года назад во время испытательного полета перед вводом самолета в эксплуатацию. При заходе на посадку система вертикальной навигации VNAV неожиданно отключилась.

Особое внимание FAA привлек возможный сценарий ухода на второй круг. В такой ситуации пилот прерывает посадку, увеличивает тягу и снова набирает высоту для повторного захода. По оценке регулятора, программная особенность может увеличить нагрузку на экипаж во время выполнения этой процедуры.

При этом для возникновения проблемы требуется специфическая последовательность событий. WestJet заявила, что не сталкивалась с подобным случаем во время обычной коммерческой эксплуатации. У других операторов также зафиксировано лишь небольшое количество таких инцидентов.

Несмотря на решение FAA, Boeing продолжит работу над обновлением программного обеспечения. Компания также разрабатывает формализованную процедуру, которая позволит пилотам повторно активировать автоматическую вертикальную навигацию при возникновении проблемы.

То же программное обеспечение используется на Boeing 737 MAX 7, который FAA сертифицировало в августе. Поэтому вывод регулятора распространяется и на возможные вопросы, связанные с этой модификацией.

Так как сертификации Boeing 737 MAX 10 сейчас ничего не мешает, она может состояться уже в ближайшее время. По оценкам отраслевых источников, FAA способно одобрить самолет до конца октября.

Для Boeing это особенно важно: MAX 10 является крупнейшей модификацией семейства 737 MAX и имеет крупный портфель заказов. По оценке Jefferies, авиакомпании заказали почти 1500 таких самолетов. Среди крупнейших клиентов — United Airlines, Alaska Airlines и другие перевозчики.

FAA также намерено выпустить специальный информационный бюллетень для американских авиакомпаний и зарубежных авиационных регуляторов с описанием выявленной особенности программного обеспечения.