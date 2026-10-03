OnePlus 16 первым в мире получит трехчастотный GPS и четырехчастотный BeiDou

OnePlus 16 станет первым смартфоном, оснащенным трехчастотным GPS и четырехчастотной системой BeiDou.

По словам президента OnePlus China Ли Цзе, такая конфигурация спутниковой навигации должна обеспечить более быстрое определение координат и повысить точность позиционирования. Продажи нового флагмана стартуют 12 октября.

В праздничный период OnePlus 16 также появится в магазинах Oppo по всему Китаю раньше запланированного срока. Ранее сообщалось, что смартфон станет одним из первых устройств на базе Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Однокристальная система будет работать в связке с новым игровым ядром, интегрированным в аппаратную платформу еще на этапе производства.

Кроме того, OnePlus 16 получит фирменный «чип для киберспорта», разработанный компанией самостоятельно.