Проектор-трансформер Aurzen Zip Pro умещается в ладони, но он выводит картинку до 120 дюймов и оснащен батареей 10 000 мА·ч. Продажи уже начались

По размерам он сравним со смартфоном

В Китае стартовали продажи необычного портативного проектора Aurzen Zip Pro. Новинку оценили в 445 долларов.

Особенность Aurzen Zip Pro — в конструкции: проектор складывается втрое. В разложенном виде габариты составляют всего 115 × 97 × 44 мм. Масса устройства — 586 граммов. Благодаря встроенному шарнирному механизму проектор можно устанавливать без отдельного штатива и направлять изображение в том числе вертикально или на потолок.

Новинка способна формировать изображение диагональю от 60 до 120 дюймов. Предусмотрены обычная, вертикальная, потолочная и обратная проекция. Система автоматической фокусировки и четырехточечной коррекции геометрии помогает настроить картинку после изменения положения устройства.

В основе используется DLP-технология с LED-источником света. Разрешение составляет 1920 × 1080 пикселей при 60 Гц, заявленный цветовой охват — 85% NTSC. Максимальная яркость составляет 200 лм, в стандартном режиме — 150 лм, а в энергосберегающем — 100 лм. Контрастность — 300:1. Звук выдает пара динамиков мощностью 2 Вт. Проектор также умеет подключаться к двум парам Bluetooth-наушников одновременно.

Zip Pro работает под управлением Linux и поддерживает Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Для беспроводной трансляции предусмотрены AirPlay, Miracast, DLNA, Google Cast и AirLink.

Через USB-C к проектору можно напрямую подключать смартфоны, планшеты, компьютеры и игровые консоли (например, Nintendo Switch). Всего предусмотрено два порта Type-C, один из которых используется в том числе для передачи видеосигнала по DisplayPort, а другой — для питания и зарядки.

Встроенный аккумулятор имеет емкость 10 000 мА·ч, или 38 Вт·ч. В стандартном режиме заявлено до двух часов автономной работы, а в энергосберегающем — до 2,5 часа. Поддерживается быстрая зарядка USB PD мощностью 65 Вт.

На корпусе предусмотрен отдельный экран, отображающий заряд аккумулятора и состояние подключений. Его также можно персонализировать с помощью собственных эмодзи и анимированных заставок.