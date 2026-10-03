Samsung переписал цены на Galaxy S26 по всему миру — теперь подорожание докатилось и до Китая

Samsung продолжила пересмотр цен на серию Galaxy S26: после США и Европы подорожание затронуло китайский рынок.

Galaxy S26 12/256 ГБ стал дороже на 800 юаней — с 6999 до 7799 юаней, то есть на 11,4%. Galaxy S26+ 12/256 ГБ прибавил 1000 юаней, или 12,5%, а версия 12/512 ГБ подорожала на 10,4%. Для Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ повышение составило 1000 юаней, или 10%, относительно прежних 9999 юаней.

Источник изображения: ithome // Samsung

Ранее, как уже сообщалось, Samsung повысила цены в США: все версии Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra с 256 и 512 ГБ стали дороже на $100, что соответствует росту примерно на 7,7–11,1% в зависимости от конфигурации. Исключением стала версия Galaxy S26 Ultra 1 ТБ, цена которой увеличилась сразу на $200 — с $1799,99 до $1999,99, или на 11,1%. В Европе базовый Galaxy S26 с 256 ГБ подорожал с 1000 до 1100 евро, то есть на 10%, S26+ — с 1250 до 1350 евро, или примерно на 8%, а Galaxy S26 Ultra 1 ТБ — с 1920 до 2150 евро, почти на 12%.

В Китае новые рекомендованные цены начинаются от 7799 юаней за Galaxy S26, от 8999 юаней за S26+ и от 10 999 юаней за S26 Ultra. Максимальное повышение в китайской линейке составляет 1800 юаней для конфигурации 16 ГБ + 1 ТБ, или около 12,9% от прежней цены 13 999 юаней. При этом Samsung сохраняет купоны на официальном сайте: с их учетом некоторые модели серии можно приобрести от 5999 юаней. Причиной глобального пересмотра цен стал рост стоимости памяти, в частности DRAM.