«Range Rover с Temu» с запасом хода 1200 км, популярнее Tesla и всех остальных машин. Первое место по продажам автомобилей в Великобритании занял Chery Jaecoo 7

Chery Jaecoo 7 вновь стал самой продаваемой новой моделью автомобиля в Великобритании. По данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в сентябре было зарегистрировано 10 813 таких машин, что позволило кроссоверу вернуться на первое место после шестимесячного перерыва. Всего за месяц британский рынок получил 350 518 новых автомобилей — это максимальный показатель для сентября с 2017 года.

На британском рынке Jaecoo 7 предлагается с 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем, а также в подключаемой гибридной версии SHS-P. Цены начинаются примерно с 29 105 фунтов стерлингов за базовую комплектацию и достигают 36 505 фунтов стерлингов у топовой гибридной версии. Бензиновый вариант доступен с передним или полным приводом, а для всех модификаций заявлена гарантия сроком 7 лет или 160 000 км.

Подключаемый гибрид Jaecoo 7 способен проехать до 90 км исключительно на электротяге, а суммарный запас хода достигает 1200 км. Модель также поддерживает быструю зарядку. В Великобритании автомобиль благодаря угловатому дизайну получил неофициальное прозвище «Range Rover с Temu».

На фоне успеха Jaecoo китайские автопроизводители в сентябре в совокупности заняли около 23% британского рынка новых автомобилей.