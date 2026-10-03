Shield TV — всё. Nvidia прекратила выпуск стандартной приставки и подняла цену Shield TV Pro на 50%

Nvidia прекратила производство базовой версии Shield TV и одновременно повысила цену Shield TV Pro на $100 — до $300.

Новая стоимость вступила в силу 2 октября и распространяется на мировые рынки. По заявлению компании, причиной стало существенное увеличение цен на компоненты, в первую очередь DRAM.

Отказ от стандартной модели стал первым подобным изменением линейки Shield TV с момента ее запуска в 2015 году. Shield TV Pro при этом продолжит выпускаться без изменений и сохранит платформу на базе Tegra X1 с 256-ядерным графическим процессором, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Приставка поддерживает вывод изображения в 4K HDR, Dolby Vision и HDR10, а также технологию ИИ-масштабирования контента до 4K при 60 кадрах/с.

Источник изображения: ithome // Nvidia

Nvidia связывает рост стоимости памяти с общей ситуацией на рынке, где производители перераспределяют производственные мощности в пользу HBM для ИИ-систем. По данным Morgan Stanley, в третьем квартале цены на DDR4 могут вырасти на 50%, что усилит дефицит традиционной DRAM. На этом фоне Shield TV Pro подорожала сразу на 50%, несмотря на сохранение прежней аппаратной конфигурации.