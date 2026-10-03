Xiaomi предлагает увеличить ёмкость аккумуляторов Xiaomi Civi 4 Pro и Redmi K70 и установить более современные АКБ в Китае

Для Xiaomi Civi 4 Pro и Redmi K70 емкость батареи можно увеличить на 4,7% и 4,4%, а до 7 октября действует скидка 20%

Xiaomi расширила программу модернизации аккумуляторов для своих смартфонов. С 1 по 7 октября владельцы Xiaomi Civi 4 Pro и Redmi K70 в Китае могут воспользоваться услугой по установке батареи увеличенной емкости за 151,2 юаня вместо стандартных 189 юаней в Китае.

В отличие от обычной замены аккумулятора на новый с аналогичными характеристиками, модернизация предусматривает установку более емкой батареи.

Для Xiaomi Civi 4 Pro штатный аккумулятор на 4700 мА•ч заменяется вариантом на 4930 мА•ч. У Redmi K70 емкость увеличивается с 5000 до 5220 мА•ч. Таким образом, прирост составляет соответственно 230 и 220 мА•ч. При этом акция со скидкой 20% действует ограниченное время — до 7 октября.

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Ранее Xiaomi запустила аналогичную программу для Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. В первом случае емкость увеличивается с 4610 до 4795 мА•ч, во втором — с 4880 до 5140 мА•ч. Компания тем самым предлагает продлить время автономной работы уже выпущенных смартфонов за счет установки аккумуляторов большей емкости.