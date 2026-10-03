Cамый маленький потребительский SSD массой 1 грамм, с IP68 и скоростью до 3700 МБ/с. Представлен Biwin CL100 Mini

Компания Biwin представила компактный SSD-накопитель CL100 Mini размером всего 15 × 17 × 1,4 мм и массой около 1 грамма.

По габаритам устройство сопоставимо с картой microSD и позиционируется как самый маленький потребительский SSD. Накопитель использует PCIe 4.0 x2 и NVMe 1.4, обеспечивая последовательные скорости чтения до 3700 МБ/с и записи до 3400 МБ/с, а показатели случайных операций достигают 550 и 650 тыс. IOPS соответственно.

Источник изображения: mydrivers // Biwin

В CL100 Mini применяется корпус LGA с высокой плотностью размещения контроллера и флэш-памяти. SSD поддерживает динамическое SLC-кэширование, выравнивание износа и контроль температуры, а также защищен от пыли и воды по стандарту IP68 и выдерживает падение с высоты до 3 метров. Для установки используется специальный слот: накопитель достаточно вставить в разъем и зафиксировать. Производитель также предлагает кардридер RD510 с USB4 40 Гбит/с и активным охлаждением.

CL100 Mini выпускается в версиях на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ стоимостью 599, 1099 и 2199 юаней соответственно. Накопитель рассчитан в том числе на портативные игровые устройства и уже используется в консолях OneXPlayer и GPD Win5.