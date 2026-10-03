Honor Magic 9 стал бестселлером: спрос превзошел прогноз компании

Honor столкнулась с нехваткой устройств уже в первые дни продаж

Серия Honor Magic 9 со стартовой ценой 4499 юаней вызвала ажиотаж сразу после выхода на китайский рынок.

В офлайн-магазинах и интернет-магазинах образовался дефицит, а на третий день после запуска количество активаций новых устройств оказалось более чем на 70% выше показателя предыдущего поколения за аналогичный период. По словам вице-президента Honor и глобального директора по маркетингу Гуань Хайтао, результат значительно превысил первоначальный прогноз компании.

На вопросы покупателей о том, почему Honor заранее не подготовила больший объем смартфонов, Гуань Хайтао ответил, что команда не ожидала настолько высокого спроса на новые флагманы и не предполагала, что популярность серии достигнет такого уровня.

Презентация Honor Magic 9 состоялась 28 сентября. В серию вошли три модели — Magic 9 Pro Max, Magic 9 и Magic 9 Super Edition.

Ранее генеральный директор Honor Ли Цзянь сообщил, что уже через полчаса после старта продаж совокупный объем реализации серии на китайских онлайн-платформах оказался на 194% выше результата предыдущей флагманской линейки.