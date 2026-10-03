Разделение ступеней, работа двигателей Raptor, теплозащитный экран корабля. SpaceX показала новые кадры первого орбитального полета Starship

SpaceX опубликовала новые фотографии с первого орбитального полета Starship, в ходе которого корабль успешно вывел 26 спутников Starlink V3.

На кадрах с разных ракурсов запечатлены ключевые этапы миссии, включая разделение ступеней и работу двигателей во время набора высоты.

Отдельные снимки показывают развертывание спутников из грузового отсека Starship на фоне Земли.

Также компания представила крупные планы корабля на орбите, где хорошо видны его конструкция и покрытие из теплозащитных плит, а еще — работу двигателей Raptor во время полета.

Успешная доставка 26 спутников демонстрирует возможность использования Starship для массового вывода полезной нагрузки на орбиту.

Главным событием 14-го полета стало развертывание 26 спутников Starlink V3 — первой полноценной полезной нагрузки Starship. После отделения со всеми аппаратами удалось установить связь.