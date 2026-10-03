Разделение ступеней, работа двигателей Raptor, теплозащитный экран корабля. SpaceX показала новые кадры первого орбитального полета Starship

Появились новые фото и видео

Наука и космосSpaceX

SpaceX опубликовала новые фотографии с первого орбитального полета Starship, в ходе которого корабль успешно вывел 26 спутников Starlink V3.

Разделение ступеней, работа двигателей Raptor, теплозащитный экран корабля. SpaceX показала новые кадры первого орбитального полета Starship
Источник изображения: SpaceX

На кадрах с разных ракурсов запечатлены ключевые этапы миссии, включая разделение ступеней и работу двигателей во время набора высоты.

Фото 1
Источник изображения: SpaceX

Отдельные снимки показывают развертывание спутников из грузового отсека Starship на фоне Земли.

Фото 1
Источник изображения: SpaceX
Фото 1
Источник изображения: SpaceX

Также компания представила крупные планы корабля на орбите, где хорошо видны его конструкция и покрытие из теплозащитных плит, а еще — работу двигателей Raptor во время полета.

Успешная доставка 26 спутников демонстрирует возможность использования Starship для массового вывода полезной нагрузки на орбиту.

Главным событием 14-го полета стало развертывание 26 спутников Starlink V3 — первой полноценной полезной нагрузки Starship. После отделения со всеми аппаратами удалось установить связь.

Учёные улучшили реконструкцию увиденных человеком изображений по активности мозгаHonor Magic 9 стал бестселлером: спрос превзошел прогноз компании

Комментарии

правилами