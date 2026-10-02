Max установили уже 140 млн раз — дневная аудитория превысила 90 млн человек

Ежедневная аудитория национального мессенджера Max превысила 90 млн человек. С момента запуска приложение установили более 140 млн пользователей, включая аудиторию из стран СНГ. В сутки через сервис проходит свыше 1,9 млрд сообщений и около 34 млн звонков. Об этом сообщила пресс-служба Max.

За год пользователи создали более 15 млн публичных и приватных каналов. Их совокупная аудитория достигла 570 млн подписчиков. Число зарегистрированных пользователей из других стран превысило 11,5 млн. Больше всего регистраций за пределами России приходится на Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан и Таджикистан.

«Цифровым ID» в Max воспользовались около 10 млн человек. С его помощью можно подтвердить возраст, статус и право на льготы без предъявления бумажного паспорта. Технология поддерживается примерно в 3 тыс. российских отелей и 100 тыс. магазинов, а также используется в учреждениях культуры и при покупке транспортных билетов.

В Max доступны чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, передача крупных файлов и денежные переводы. Платформа также объединяет мини-приложения и чат-боты для различных сервисов.