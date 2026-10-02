Новый Subaru Outback приехал в Россию: 187 л.с. и полный привод за 9,2 млн рублей

В России начались продажи Subaru Outback нового поколения, мировая премьера которого состоялась весной 2025 года. Автомобили поставляют по схеме параллельного импорта, а цены начинаются от 9,2 млн рублей, сообщает Autonews.ru со ссылкой на дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.

Российским покупателям предлагают две комплектации — «Премиум» и «Туринг». Цены — 9,2-9,3 млн рублей.

Комплектация «Туринг» отличается расширенным оснащением. В нее входят панорамная крыша, подогрев задних и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора и топовая аудиосистема. Также покупателям доступно больше вариантов отделки салона.

Смена поколения заметно изменила внешний облик модели. Если раньше Outback сочетал черты универсала и кроссовера, то теперь он стал значительно ближе к классическому SUV. Передняя часть получила крупную решетку радиатора и трехуровневую светотехнику. В верхней части расположены светодиодные дневные ходовые огни, ниже — основные фары, а противотуманные фонари интегрированы в нижнюю часть бампера.

На некоторых рынках Outback доступен с 2,0-литровым двигателем мощностью 180 л.с. и 2,5-литровым агрегатом на 187 л.с. В Россию пока поставляют автомобили с более мощным 2,5-литровым мотором. Он сочетается с фирменным вариатором, привод — полный.

Интерьер также полностью переработали. Автомобиль получил два дисплея, однако Subaru не стала полностью переводить управление климатом на сенсорный экран и сохранила отдельные физические кнопки.

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