Представлен Honda Civic Type R 2027: улучшенная подвеска, доработанный акселератор, 319 л.с., самоблок и «механика»

Машина подорожала, но не сильно — на 1300 долларов относительно версии 2026 года

Honda представила обновленный Civic Type R 2027 модельного года для американского рынка. Хот-хэтч сохранил 2,0-литровый турбомотор, шестиступенчатую механическую коробку и передний привод, но получил доработанное шасси, новую внешность и дополнительное оснащение.

У автомобиля появился более агрессивный передний бампер с увеличенной решеткой радиатора и более крупным сплиттером. По заявлению Honda, последний увеличивает прижимную силу на передней оси.

Одно из главных технических изменений касается подвески. Инженеры перенастроили амортизаторы в наиболее спортивном режиме +R, который ранее критиковали за чрезмерную жесткость на обычных дорогах. Новые настройки сделали прохождение неровностей комфортнее.

Доработали и педаль тормоза. В ее механизм добавили специальную пружину, которая должна сократить свободный ход и улучшить обратную связь. Кроме того, была перенастроена система автоматической перегазовки при переключениях вниз — теперь она должна быстрее реагировать на действия водителя и обеспечивать более плавную смену передач.

Силовая установка осталась прежней. Civic Type R оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем K20C мощностью 319 л.с. и максимальным крутящим моментом 420 Н·м. Двигатель передает тягу на передние колеса через шестиступенчатую «механику» и самоблокирующийся дифференциал. До 97 км/ч автомобиль разгоняется примерно за пять секунд.

Среди изменений в оснащении — трехступенчатый подогрев спортивных кресел, впервые ставший стандартным для Type R. Мультимедийная система теперь поддерживает встроенные сервисы Google и Amazon Alexa. На центральной консоли появились два разъема USB-C. Также Honda обновила систему удержания автомобиля в полосе. В палитре кузова появился новый цвет Meteorite Gray Metallic.

Цена машины в США выросла до $49 990 (с учетом доставки). Для сравнения, Civic Type R 2026 модельного года стоил $48 690 — то есть обновленная версия подорожала на $1300.