Amazon представила совершенно новые электронные книги Kindle. Теперь с алюминиевыми корпусами

Компания Amazon представила электронные книги Kindle нового поколения. И на сей раз обновление весьма существенное.

Обновили все три основные модели: Kindle, Kindle Paperwhite и Kindle Colorsoft. Все стали тоньше и легче, а экран теперь установлен вровень с рамкой, так что визуально это должно улучшить комфорт чтения. Это не просто конструкционное решение. Для того, чтобы это реализовать, Amazon впервые на этом рынке использовала экраны E Ink с обратным расположением ячеек.

Кроме того, все три модели предлагают модификации с алюминиевой задней панелью. Точнее, у базовой Kindle это именно две модификации из четырёх, а старшие модели всегда предлагают алюминий.

Базовая модель Kindle сохранила шестидюймовый экран с подсветкой. При этом новое поколение является самым компактным и лёгким в истории. Amazon говорит о 16 либо 32 ГБ памяти, шести неделях автономности и повышенной на 30% скорости открытия книг.

Новая модель Kindle Paperwhite также стала тоньше и легче, сохранила водозащиту, автономность достигает 12 недель, а диагональ экрана тоже не изменилась и составляет 7 дюймов.

Kindle Colorsoft, в свою очередь, выделяется цветным экраном. Компания говорит, что для достижения цветопередачи, сравнимой с настоящей бумагой, дисплей Kindle Colorsoft включает в себя световод с нитридными светодиодами, улучшающими цветопередачу и повышающими яркость, без потери деталей. В нем используется оксидная подложка с пользовательскими формами сигналов для быстрой работы и более высокой контрастности как цветного, так и черно-белого контента.

Две старшие модели тоже доступны с 16 и 32 ГБ памяти, а также в версиях с рекламой и без. А ещё старшие модели имеют контакты на задней панели для магнитных аксессуаров. К примеру, фирменный чехол-книжка за 80 долларов. Ещё есть пульт Kindle Click за 35 долларов, но он, конечно, не для крепления к задней крышке.

Что касается цен, базовый Kindle стоит от 150 до 190 долларов в зависимости от версии и наличия или отсутствия рекламы, Paperwhite стоит от 200 до 250 долларов, а за Colorsoft просят 290 либо 320 долларов.