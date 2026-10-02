Легендарный оверклокер Kingpin возвращается. Теперь он будет работать с Asus

Известный оверклокер Винс «K|NGP|N» Лусидо (Vince Lucido), псевдоним которого некогда служил названием целой линейке видеокарт EVGA, возвращается. Он опубликовал видео, посвящённое своему возвращению, а заодно рассказал, что теперь сотрудничает с Asus.

Лусидо ранее работал с EVGA, помогая компании создавать культовые оверклокерские модели видеокарт Kingpin. Однако EVGA ушла с рынка видеокарт несколько лет назад, а сам Лусидо позже анонсировал проект с PNY, но он не был реализован.

Сейчас он говорит, что у него уже есть оборудование Asus и Corsair, но при этом Лусидо не уточняет, чем именно намерен заниматься в ближайшее время. Понятно, что речь идёт о комплектующих для ПК и в том числе об их разгоне, но будет ли он работать с Asus над созданием каких-то отдельных моделей видеокарт, пока неизвестно.

Что интересно, Лусидо также отметил, что вернулся фактически из-за постоянных просьб со стороны Asus.