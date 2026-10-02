1 кВт между педалями. Представлен электровелосипед Giant Trance Advanced E+ 2027 с мощным мотором и батареей 840 Втч

Компания Giant представила новое поколение электрического горного велосипеда Trance Advanced E+ — 2027 модельного года. По сравнению с моделью 2023 года новинка получила увеличенный ход подвески, новый электромотор и более широкие возможности настройки геометрии рамы.

Полноразмерная подвеска теперь рассчитана на более сложные трассы и крупные препятствия. Ход передней вилки вырос со 150 до 160 мм, а задняя подвеска в зависимости от конфигурации обеспечивает 150 или 160 мм против 140 мм у предшественника.

Карбоновая рама сохранила прежнюю конструкцию, но инженеры Giant переработали интеграцию электромотора с задней подвеской. Для этого Yamaha разработала специальный корпус двигателя.

Велосипед сохранил схему с колесами разного размера: 29-дюймовое спереди и 27,5-дюймовое сзади. Масса Trance Advanced E+ составляет 21,9 кг.

Задняя подвеска Maestro получила обновленный механизм Flip Chip. Если раньше он позволял выбирать между двумя вариантами геометрии — High и Low, то теперь появился промежуточный режим Mid. Low рассчитан на крутые спуски и обеспечивает большую устойчивость, High дает более вертикальную посадку.

Главным техническим обновлением стал электромотор SyncDrive Pro 4, который пришел на смену SyncDrive Pro 2. Рабочее напряжение системы увеличили с 36 до 48 В, а пиковая мощность приблизилась к 1000 Вт. Максимальный крутящий момент достигает 120 Н·м.

Giant отдельно отмечает скорость реакции нового двигателя. По заявлению производителя, максимальный крутящий момент достигается через 0,28 секунды после начала вращения педалей.

Для повышения отзывчивости была переработана система датчиков. Сам SyncDrive Pro 4 весит 2,4 кг, что, по данным Giant, позволяет ему быть легче некоторых конкурирующих приводов, включая Bosch Performance Line CX.

Новый Trance Advanced E+ доступен в размерах S, M, L и XL и нескольких вариантах окраски. Европейские цены начинаются с 6000 евро.