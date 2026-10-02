Nvidia выпустила удешевлённую версию мини-ПК DGX Spark, которая на самом деле дороже, чем оригинальная версия на старте

Компания Nvidia решила выпустить свой мини-ПК для ИИ DGX Spark в новой конфигурации с уменьшенным объёмом оперативной памяти. Ирония в том, что эта версия дороже, чем версия с большим объёмом на старте продаж.

Изначально DGX Spark вышел в одной конфигурации со 128 ГБ ОЗУ и ценой в 4000 долларов. Однако память продолжала дорожать, и Nvidia решила дать покупателям возможность сэкономить, купив версию с 64 ГБ ОЗУ... за 5000 долларов. При этом сама же Nvidia продолжает предлагать эталонную версию DGX Spark Founders Edition за 4700 долларов.

Звучит абсурдно, но нюанс в том, что новая версия с 64 ГБ памяти будет продаваться исключительно через партнеров, которые будут определять свои собственные конфигурации и региональные цены. Что касается реальных цен на DGX Spark в исполнении партнёров, речь примерно о 6000 долларов, так что новая версия действительно будет дешевле.

Nvidia говорит, что одна 64-гигабайтная система может запускать модели с количеством параметров до 100 млрд, по сравнению с 200 млрд у оригинальной 128-гигабайтной версии DGX Spark. Речь об одной системе неспроста. Компания акцентирует внимание на работе ПК в кластерах, так что при желании и наличии денег можно объединить несколько таких DGX Spark в одну систему.