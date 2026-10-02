Новый флагман Intel будет называться Core Ultra 9 4970K BFC. Процессоры Nova Lake-S получат новый принцип именования

Похоже, компания Intel собирается вернуться к четырёхзначным цифровым обозначениям моделей своих процессоров. Как минимум сегодня в Сеть попали названия сразу нескольких моделей грядущей линейки Nova Lake-S.

Как можно видеть, если информация верна, называться модели будут в формате Core Ultra 4ххх. Почему новое поколение стартует именно с четвёрки (или с четырёх тысяч), не очень понятно. Так или иначе, в этом случае нас ждут следующие модели:

Core Ultra 5 4650K/KF

Core Ultra 7 4850K

Core Ultra 9 4950K

А также три модели BFC:

Core Ultra 7 4870K BFC

Core Ultra 9 4900 BFC

Core Ultra 9 4970K BFC

Последние будут выделяться тем самым огромным кешем bLLC объёмом до 144 МБ. При этом всё это модели первой волны с одним чиплетом, то есть максимум с 28 ядрами. Напомним, двухчиплетные процессоры с флагманскими 52-ядерными моделями ожидаются ближе к середине следующего года.

Напомним, когда у Intel уже были процессоры Core 4000. Это были модели Core i четвёртого поколения в рамках линейки Haswell, которые вышли в 2013 году. При этом, как будут называться двухчиплетные модели, пока неясно, ведь в рамках процессоров первой волны мы уже видим в том числе Core Ultra 9.