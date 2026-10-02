Электромобили не будут гореть: Stellantis запатентовала систему катапультирования тяговой батареи при ее возгорании или тепловом разгоне

При этом автомобиль сможет отъехать от горящей батареи, используя энергию 12-вольтового аккумулятора

Stellantis рассматривает необычный способ борьбы с возгораниями тяговых аккумуляторов электромобилей. В новом патенте FCA US описана система быстрого отсоединения высоковольтной батареи, после чего автомобиль сможет самостоятельно отъехать от потенциально опасного аккумуляторного блока.

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Патент под названием High-Voltage Battery Quick Release System For Vehicle был опубликован Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO) 17 сентября. Разработка рассчитана на аварийные ситуации, когда тяговая батарея перегрелась, получила серьезные повреждения или в ней начался тепловой разгон.

Для запуска системы предлагается использовать специальный аварийный переключатель. В зависимости от реализации активировать его сможет водитель, пассажир или спасатель. После команды автомобиль сначала электрически отключит высоковольтную батарею, а затем физически отделит ее от кузова. Фактически, речь идет о катапультировании тяговой батареи.

Для самого механизма сброса Stellantis рассматривает несколько вариантов. Среди них — раздвижные элементы крепления и пиротехнические устройства, которые смогут быстро освободить батарейный блок.

Аварийных органов управления может быть несколько. Один предлагается разместить в салоне, другой — в багажнике. Само управление может выполняться с помощью рычага, кнопки, переключателя или сенсорного экрана.

На этом необычность конструкции не заканчивается. Предполагается, что после катапультирования тяговой батареи машина сможет недалеко отъехать, используя энергию 12-вольтового аккумулятора. При этом патент не уточняет, какое расстояние автомобиль сможет проехать без тяговой батареи. Неизвестно и то, насколько разработка близка к реальному серийному применению.

Само получение патента не означает, что Stellantis обязательно внедрит такую систему в будущие электромобили.