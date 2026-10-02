Ugreen «упаковала» 11 портов и USB4 на 40 Гбит/с в тонкую док-станцию: она стоит 150 долларов и выдает 115 Вт для ноутбука

Док-станция поддерживает один монитор 4K 240 Гц или два монитора 4K 120 Гц

Ugreen вывела на международный рынок новую док-станцию 11-in-1 USB4 Docking Station. Новинка получила 11 разъемов, поддержку USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с и возможность зарядки ноутбука мощностью до 115 Вт.

Док-станция выполнена в горизонтальном корпусе, поэтому ее можно разместить под монитором или его подставкой. Для подключения к ноутбуку используется встроенный кабель USB4 длиной около 80 см.

На передней панели расположены комбинированный аудиоразъем, слоты для карт SD и microSD, а также USB-C и USB-A с передачей данных на скорости до 10 Гбит/с.

Набор портов на задней панели включает дополнительный USB4 (20 Гбит/с), HDMI 2.1, два USB-A (5 Гбит/с), Ethernet 2,5 Гбит/с и USB-C для подключения блока питания мощностью до 140 Вт (ноутбуку док-станция может передавать до 115 Вт и еще 15 Вт — через USB-C для зарядки смартфонов).

Одной из главных особенностей новинки стала работа с мониторами высокого разрешения и высокой частоты обновления. Через HDMI 2.1 или USB4 можно подключить один дисплей с разрешением 4K и частотой до 240 Гц.

При подключении двух мониторов док-станция способна одновременно выводить изображение в 4K при 120 Гц на каждый экран.

Ugreen заявляет поддержку Plug and Play в Windows и macOS. Для работы всех возможностей док-станции компьютер должен иметь USB4, Thunderbolt 4 или Thunderbolt 5.

Ugreen 11-in-1 USB4 Docking Station уже продается в США за 150 долларов, в Великобритании цена составляет 110 фунтов.