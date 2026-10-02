Amazon может продать инвесторам ИИ-чипы Nvidia на $8 млрд — и продолжить пользоваться ими через аренду

Компания обсуждает схему, при которой инвесторы станут владельцами тысяч ускорителей Grace Blackwell в дата-центрах, а сама продолжит использовать оборудование

Amazon обсуждает с инвесторами необычный способ финансирования ИИ-инфраструктуры: компания может передать дорогостоящие ускорители Nvidia почти на $8 млрд, а затем арендовать эти же чипы обратно. По данным Financial Times, речь идёт о создании специальной финансовой компании (SPV), которая станет владельцем тысяч систем Grace Blackwell, уже установленных более чем в десятке дата-центров Amazon в пяти штатах США.

Схема позволяет Amazon фактически получить деньги за уже установленное оборудование, не отказываясь от него. SPV выкупит чипы и привлечёт дополнительные средства через долговое финансирование, после чего Amazon будет платить за их использование в форме аренды. Инвесторы при этом получат долю в самой финансовой структуре — по обсуждаемым условиям до 10%, тогда как Amazon владеть ею не будет. Переговоры пока находятся на предварительной стадии и условия могут измениться.

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Для Amazon это особенно актуально из-за масштаба нынешней гонки за вычислительные мощности. Компания подняла план капитальных расходов на 2026 год до $220 млрд, значительная часть которых приходится на AWS, дата-центры и оборудование для ИИ. В августе AWS и Nvidia также объявили о планах развернуть ещё 2 млн графических процессоров Nvidia в глобальной инфраструктуре AWS.

При этом чипы становятся необычным объектом для такой финансовой операции: в отличие от зданий дата-центров, они быстрее устаревают и требуют постоянного обновления. Amazon сама указывает, что расчётный срок службы чипов, серверов и сетевого оборудования составляет около 5–6 лет, тогда как дата-центры рассчитаны более чем на 30 лет.

Предлагаемая конструкция переводит часть расходов Amazon из классических капитальных вложений в более похожую на аренду модель. Для инвесторов привлекательность сделки может заключаться в долговом финансировании с опорой на кредитное качество Amazon: по данным FT, инвестиционный рейтинг SPV способен расширить круг потенциальных покупателей её долговых бумаг, включая страховые компании и пенсионные фонды.

Amazon в 2026 году уже подчёркивала, что готова мириться с краткосрочным давлением на свободный денежный поток ради будущих доходов AWS, а теперь рассматривает ещё один источник финансирования — капитал инвесторов, связанный непосредственно с уже работающими ИИ-чипами.