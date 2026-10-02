Представлен BMW X3 M50 xDrive 2027 — 3,0-литровый мотор кроссовера «раскачали» до 443 л.с.

BMW обновила кроссовер X3 M50 xDrive для 2027 модельного года. Самое главное — автомобиль стал мощнее: рядная «шестерка» прибавила 45 л.с. — до 443 л.с. За счет этого автомобиль приблизился по динамике к снятому с производства BMW X3 M Competition.

Под капотом по-прежнему работает 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбомотор с 48-вольтовой мягкой гибридной системой, аналогичную силовую установку получил новый седан BMW M350.

Модернизированный BMW X3 M50 xDrive с места до 100 км/ч разгоняется за 4,4 секунды — на 0,2 секунды быстрее дореформенной машины. Для сравнения, X3 M Competition разгонялся до 100 км/ч за 4,1 секунды.

Обновленный двигатель также соответствует экологическому стандарту Euro 7. Это позволит BMW продолжить продажи X3 M50 xDrive на европейском рынке после вступления новых экотребований в силу.

Для спортивного кроссовера подготовили и новый опциональный пакет Black. В него входят 22-дюймовые черные колесные диски, глянцево-черные тормозные суппорты и затемненные эмблемы с серебристыми контурами. Черная тема продолжается в салоне. Передняя панель, дверные карты, отдельные элементы кресел и центральный подлокотник отделаны алькантарой BMW Individual. Сиденья получили обивку Veganza с синей прострочкой и кантами, а на подголовниках появились тисненые логотипы M.

Комплектацию дополняют черные коврики с синей окантовкой и декоративные элементы CraftedClarity с хрустальным эффектом.

Небольшие изменения произошли и в остальных версиях X3. BMW обновила материалы отделки передней панели и строчку, доработала механизм открытия перчаточного ящика и расширила использование фоновой подсветки.

Кроме того, базовый четырехцилиндровый двигатель X3 20 xDrive модернизировали для соответствия нормам Euro 7. Версии X3 30e xDrive и M50 xDrive также получили защитную накладку из нержавеющей стали на пороге багажника.