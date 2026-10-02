Компании массово инвестируют в ИИ, но тормозит их собственная инфраструктура

Корпоративный ИИ столкнулся с неожиданным ограничением: компаниям мешают старые системы, поверх которых пытаются запускать флагманские ИИ-модели. 84% опрошенных по всему миру руководителей по информационным технологиям (CIO) и технических директоров (CTO) заявили, что ограничения устаревшей инфраструктуры уже приводили к отмене «ИИ-пилота» в их организациях. В исследовании GFT Technologies и Wakefield Research участвовали 945 CIO и CTO из 19 стран, представляющих компании с годовой выручкой от $500 млн.

Причина — в системах, накопившихся за годы корпоративных приложениях, базах данных и коде, на которых до сих пор держатся критически важные процессы. Новую ИИ-модель можно подключить сравнительно быстро, но ей всё равно приходится взаимодействовать с этой инфраструктурой. Старый код, разрозненные данные и архитектура, не рассчитанная на современные нагрузки, превращают планы «внедрить ИИ» в отдельный проект по модернизации всей системы.

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Цена такой несовместимости — не только сорванные пилотные проекты. 93% руководителей считают, что запуск ИИ-моделей на устаревших системах создаёт риски для безопасности, а 89% опасаются, что инвестиции в искусственный интеллект растут быстрее, чем реальная бизнес-ценность от них. Получается замкнутый круг: от IT требуют быстрее внедрять ИИ и показывать отдачу от инвестиций, но инфраструктура одновременно ограничивает и масштабирование, и безопасность таких решений.

В США давление заметно выше. 92,1% местных CIO и CTO считают, что инвестиции в ИИ растут быстрее создаваемой ими бизнес-ценности, против 80,6% в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa: Европа, Ближний Восток и Африка). При этом 47% американских IT-руководителей очень или крайне обеспокоены тем, что ошибочное решение о персонале при масштабировании ИИ может поставить под угрозу их собственную должность, а в мире таких 42,9%.

Недоверие распространяется и на заявления компаний о влиянии ИИ на занятость. 93,3% американских участников опроса считают, что некоторые публичные компании используют ИИ как прикрытие для сокращений, основной целью которых является повышение стоимости акций. На этом фоне руководителям приходится одновременно внедрять технологию, доказывать её экономическую отдачу и убеждать сотрудников, что ИИ действительно используется для заявленных целей.

По мнению GFT, поэтому корпоративная ИИ-гонка упирается в менее заметную часть технологий: модернизацию архитектуры, подготовку данных, безопасность и управление. «У каждой компании, с которой я разговариваю, есть план развития ИИ. У меньшего числа есть соответствующий план развития инфраструктуры», — отметил генеральный директор GFT USA Риши Чохан. Именно этот разрыв, по его словам, не позволяет многим инициативам выйти за пределы пилотной стадии.