Зонд Juice снял Землю с высоты 8640 км — ESA собрало кадры в короткий фильм

Европейское космическое агентство (ESA) показало короткий фильм, собранный из кадров, которые аппарат Juice сделал во время сентябрьского пролёта у Земли. Камеры наблюдения показывают планету с разных ракурсов: сначала в кадре появляется тонкий серп Земли, затем почти весь диск планеты, а в конце она остаётся позади уходящего к Юпитеру аппарата.

Съёмка велась двумя камерами Juice Monitoring Camera — JMC1 и JMC2. В одном из эпизодов почти полностью видна Африка, а рядом с Землёй можно заметить небольшую серую точку Луны. Последние кадры были сделаны 29 сентября, когда Juice уже удалялся от Земли.

Эти камеры дают изображения размером 1024 × 1024 пикселя и используются прежде всего для контроля состояния выдвижных штанг и антенн космического аппарата. Наблюдения Земли во время пролёта стали дополнительным результатом их работы.

Для научной съёмки Juice оснащён отдельной камерой высокого разрешения. Она будет получать изображения во время последующих гравитационных манёвров у Земли, Луны и Венеры, а после прибытия в систему Юпитера в 2031 году — наблюдать сам газовый гигант и его ледяные спутники.

Juice направляется к Юпитеру, чтобы исследовать Ганимед, Каллисто и Европу — три крупных спутника с подповерхностными океанами. Аппарат будет изучать их поверхность и внутреннее строение, а также сложную магнитную, радиационную и плазменную среду системы Юпитера.