Марс подождет? У длительных космических полетов обнаружили еще один риск для здоровья человека

Астронавты, проводившие в космосе более 90 дней, могут столкнуться с повышенным риском переломов в области тазобедренного сустава после возвращения на Землю. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в Mayo Clinic Proceedings.

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Ученые изучили данные американских астронавтов о переломах, выявленных во время ежегодных медицинских обследований. Поскольку число людей, совершавших космические полеты, относительно невелико, для анализа использовали байесовское вероятностное моделирование.

Исследование не показало, что астронавты в целом чаще получают переломы. Однако у участников миссий продолжительностью более 90 дней переломы бедра встречались чаще, чем после коротких полетов и у людей, никогда не летавших в космос.

Кроме того, такие переломы происходили у астронавтов в более молодом возрасте, чем обычно ожидается в общей популяции. По мнению авторов, это может свидетельствовать о долгосрочных последствиях потери костной массы во время космического полета.

Главной причиной изменений считается микрогравитация. В космосе кости и мышцы испытывают значительно меньшую нагрузку, чем на Земле, поэтому организм начинает адаптироваться к новым условиям. В результате снижается костная масса и меняется структура костной ткани.

Проблема в том, что потерю костной ткани человек обычно не ощущает. После возвращения астронавт может чувствовать себя полностью восстановившимся и снова подвергать организм серьезным нагрузкам, хотя прочность костей еще не вернулась к предполетному уровню.

Исследователи считают необходимым расширять контроль за состоянием костей астронавтов. Сейчас помимо стандартной оценки минеральной плотности костной ткани с помощью рентгеновской абсорбциометрии NASA использует количественную компьютерную томографию до и после космических полетов. Этот метод позволяет детальнее оценивать состояние отдельных участков костей и их восстановление.

Результаты особенно важны в связи с подготовкой длительных космических экспедиций. NASA планирует миссии продолжительностью более шести месяцев, дальнейшие полеты к Луне в рамках Artemis и в перспективе пилотируемые экспедиции к Марсу.