Эпоха бензина закончилась? Доля бензиновых авто на авторынке впервые упала до 49%

Доля автомобилей с бензиновыми двигателями в мировых продажах впервые опустилась ниже 50%. В первой половине 2026 года на автомобили с традиционными бензиновыми силовыми установками пришлось 49% глобального рынка, сообщает Nikkei со ссылкой на мировую статистику.

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За первые шесть месяцев года в мире продали 20,25 млн автомобилей с бензиновыми ДВС. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. За год их доля в мировых продажах сократилась сразу на 4%. Но если брать статистику за несколько лет, то падение рынка бензиновых авто выглядит по-настоящему драматично: в 2021 году бензиновые автомобили занимали около 73% мирового рынка. Таким образом, всего за пять лет их доля сократилась на 24%.

Одновременно быстро растут продажи электромобилей. В первой половине 2026 года в мире реализовали около 6,9 млн электромобилей — на 12% больше, чем годом ранее. Примерно половина глобальных продаж электромобилей приходится на Китай.

Именно китайский рынок демонстрирует наиболее быстрый переход от автомобилей с исключительно бензиновым двигателем.

На динамику рынка влияет и стоимость эксплуатации. Nikkei среди факторов снижения спроса на бензиновые автомобили называет рост цен на топливо на фоне кризиса в районе Персидского залива.