Жесткие диски переживают вторую молодость: Toshiba удваивает производство HDD и вкладывает 380 миллионов долларов в расширение производства

Toshiba инвестирует около 60 млрд иен, или $380 млн, в расширение производства жестких дисков на Филиппинах. Компания рассчитывает вдвое увеличить мощности по сборке HDD в 2027 финансовом году по сравнению с 2025-м, сообщает Nikkei.

Дополнительные производственные линии появились на предприятии Toshiba в технопарке Laguna Technopark. Они предназначены для выпуска жестких дисков большой емкости, которые используются в дата-центрах, и должны подготовить производство к переходу на накопители следующих поколений.

Уже в 2027 году Toshiba планирует начать наращивать поставки HDD емкостью более 30 ТБ. В их числе будут накопители серии M12 с технологией магнитной записи MAMR и конструкцией, включающей до 11 пластин.

В дальнейшем компания рассчитывает выпускать еще более емкие модели. Toshiba ранее заявляла о разработке HDD класса 40 ТБ с 12 пластинами. Примерно к 2030 году производитель планирует перейти к массовому выпуску накопителей емкостью около 65 ТБ, а в более отдаленной перспективе довести объем одного жесткого диска до 100 ТБ.

Параллельно Toshiba намерена активнее автоматизировать производство. Автоматизация затронет операции в чистых помещениях и проверку готовых накопителей. Компания рассчитывает повысить выход годной продукции и примерно на 40% сократить потребность в дополнительном персонале при дальнейшем увеличении объемов выпуска.

Это крупнейшее вложение Toshiba в производство HDD примерно за последние пять лет. Компания связывает расширение с растущим спросом со стороны крупных дата-центров, в том числе тех, которые разворачивают инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Пока Toshiba уступает Seagate и Western Digital по максимальной емкости серийных nearline-накопителей. Компания предлагает модели на 24 ТБ с обычной магнитной записью CMR и на 28 ТБ с черепичной SMR. При этом, по данным источника, в последние кварталы Toshiba продавала практически все произведенные накопители.

Расширение производства должно помочь компании увеличить присутствие на рынке. Сейчас доля Toshiba составляет около 10% по объему поставленной емкости в эксабайтах. В среднесрочной перспективе производитель рассчитывает увеличить этот показатель до 30%.