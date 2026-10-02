Обсерватория имени Веры Рубин открыла крошечную галактику ещё до начала главного обзора

Обсерватория имени Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatory) обнаружила новую крайне тусклую карликовую галактику-спутник Млечного Пути ещё до начала своего основного десятилетнего обзора неба. Объект получил название Aquarius IV и был найден в тестовых данных Early Data Preview 2 (EDP2), которые собирали с апреля 2025 года по январь 2026-го.

Обзор EDP2 охватил примерно 7% всей небесной сферы. Для поиска Aquarius IV учёные использовали специальный метод, поскольку ультратусклые карликовые галактики практически не выглядят на снимках как обычные галактики. Вместо заметного объекта они могут представлять собой лишь несколько десятков отдельных слабых звёзд среди объектов переднего и заднего плана.

Источник изображения: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA

Учёные искали группы звёзд, которые соответствуют одной и той же изохроне — зависимости цвета и яркости звёзд, образовавшихся примерно одновременно из одного облака газа. Модель древнего и бедного металлами звёздного населения проверяли на разных предполагаемых расстояниях. В области Aquarius IV оказалось статистически больше звёзд, соответствующих такой последовательности, чем можно было ожидать от случайного фона.

Размер Aquarius IV оказался больше почти всех шаровых скоплений Млечного Пути. Это важно, поскольку шаровые скопления представляют собой плотные системы старых звёзд, а карликовые галактики находятся в собственных гало тёмной материи. Полученные характеристики поэтому указывают, что Aquarius IV является именно ультратусклой карликовой галактикой, а не необычным шаровым скоплением.

Такие объекты особенно интересны для изучения тёмной материи: в ультратусклых карликовых галактиках очень мало обычного вещества, поэтому их свойства во многом определяются тёмными гало. Сейчас вокруг Млечного Пути известно около 40 таких галактик, а будущий обзор LSST, как ожидается, удвоит их число.

Главный обзор обсерватории имени Веры Рубин начался в июне 2026 года и рассчитан на 10 лет. За это время телескоп будет регулярно изучать всё южное небо, создавая крупнейший по глубине и охвату обзор такого типа.