Anthropic выбрала Nasdaq для размещения акций. Оно может стать одним из крупнейших технологических IPO последних лет

Anthropic выбрала американскую биржу Nasdaq для первичного размещения акций (IPO), сообщает Business Insider. Стартап рассчитывает провести листинг уже в октябре, однако официальная заявка на IPO пока не опубликована.

Выбор Nasdaq стал ещё одной крупной победой биржи в конкуренции за технологические компании. Ранее в этом году именно Nasdaq получила листинг SpaceX, которую оценили в $1,75 трлн. Потенциальная оценка Anthropic пока не определена, хотя некоторые оценки доходили до $2 трлн.

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Интерес к размещению Anthropic связан с редким для последних лет масштабом потенциального IPO: технологических компаний, выходящих на биржу, стало заметно меньше, поэтому крупные размещения имеют особое значение для обеих площадок. Nasdaq традиционно специализируется на технологических компаниях, тогда как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) исторически привлекала многие крупнейшие размещения.

При этом сама по себе биржа вряд ли определит дальнейшую динамику акций Anthropic. У Nasdaq и NYSE различаются механизмы формирования стартовой цены в первый день торгов, что особенно важно при очень большом объёме заявок.

Anthropic пока не раскрыла финансовые показатели в рамках IPO. Компания должна опубликовать их как минимум за 15 дней до начала презентаций для потенциальных инвесторов.