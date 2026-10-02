Сенат США заблокировал закон о защите потребителей от расходов на дата-центры

Законопроект должен был обязать регуляторов учитывать, какую часть затрат на новую энергетику и электросети должны оплачивать крупные потребители, включая дата-центры

Искусственный интеллект

Сенат США 30 сентября не смог продвинуть законопроект Ratepayer Protection Act, который должен был установить правила для распределения расходов на энергетическую инфраструктуру, необходимую крупным потребителям электроэнергии, включая дата-центры. Процедурное голосование завершилось со счётом 57:43 — для продвижения законопроекта требовалось 60 голосов.

Законопроект предусматривал, что регуляторы электроэнергетики штатов должны учитывать стандарты, определяющие распределение дополнительных затрат на генерацию, линии электропередачи и другую инфраструктуру, которая строится из-за роста нагрузки крупных потребителей. Сторонники инициативы заявляли, что это должно защитить обычных потребителей от перекладывания на них расходов, связанных с расширением дата-центров.

Сенат США заблокировал закон о защите потребителей от расходов на дата-центры
Источник изображения: сгенерировано Muse

Противники законопроекта в Сенате, включая лидера демократов Чака Шумера, указывали, что предложенные меры носили недостаточно обязательный характер и не гарантировали компаниям необходимость оплачивать соответствующие расходы. За законопроект проголосовали 57 сенаторов, против — 43; четыре демократа присоединились к республиканцам.

Ранее в сентябре Палата представителей одобрила этот же законопроект подавляющим большинством — 417 голосами против 3. После голосования в Сенате федерального требования, которое меняло бы порядок распределения затрат на расширение энергосистем для крупных дата-центров, не появилось.

Вопрос остаётся важным для строительства ИИ-дата-центров: стоимость новых электростанций, подстанций, линий и других объектов энергосистемы может влиять на выбор площадки, сроки подключения и экономику проектов. При этом конкретные правила распределения таких расходов во многом определяются на уровне штатов.

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