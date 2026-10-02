Сенат США заблокировал закон о защите потребителей от расходов на дата-центры

Законопроект должен был обязать регуляторов учитывать, какую часть затрат на новую энергетику и электросети должны оплачивать крупные потребители, включая дата-центры

Сенат США 30 сентября не смог продвинуть законопроект Ratepayer Protection Act, который должен был установить правила для распределения расходов на энергетическую инфраструктуру, необходимую крупным потребителям электроэнергии, включая дата-центры. Процедурное голосование завершилось со счётом 57:43 — для продвижения законопроекта требовалось 60 голосов.

Законопроект предусматривал, что регуляторы электроэнергетики штатов должны учитывать стандарты, определяющие распределение дополнительных затрат на генерацию, линии электропередачи и другую инфраструктуру, которая строится из-за роста нагрузки крупных потребителей. Сторонники инициативы заявляли, что это должно защитить обычных потребителей от перекладывания на них расходов, связанных с расширением дата-центров.

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Противники законопроекта в Сенате, включая лидера демократов Чака Шумера, указывали, что предложенные меры носили недостаточно обязательный характер и не гарантировали компаниям необходимость оплачивать соответствующие расходы. За законопроект проголосовали 57 сенаторов, против — 43; четыре демократа присоединились к республиканцам.

Ранее в сентябре Палата представителей одобрила этот же законопроект подавляющим большинством — 417 голосами против 3. После голосования в Сенате федерального требования, которое меняло бы порядок распределения затрат на расширение энергосистем для крупных дата-центров, не появилось.

Вопрос остаётся важным для строительства ИИ-дата-центров: стоимость новых электростанций, подстанций, линий и других объектов энергосистемы может влиять на выбор площадки, сроки подключения и экономику проектов. При этом конкретные правила распределения таких расходов во многом определяются на уровне штатов.