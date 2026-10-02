Геймер купил Ryzen 7 5800X3D с рук — вместе с процессором ему достался аппаратный бан в Valorant

Как показывает жизнь, сейчас покупка подержанных комплектующих может обернуться очень неожиданной проблемой: геймер из Германии приобрел с рук полностью исправный процессор AMD Ryzen 7 5800X3D, но он, по словам покупателя, был связан с аппаратной блокировкой Riot Vanguard — из-за читерства предыдущего владельца.

Процессор купили через немецкую площадку объявлений Kleinanzeigen. После установки компьютер работал нормально, однако при запуске Valorant античит Vanguard практически сразу исключал пользователя из игры. До замены процессора таких проблем не возникало.

Покупатель обратился в службу поддержки Riot Games. Как он утверждает, представители компании сообщили, что идентификатор или серийный номер процессора был внесен в черный список 12 августа в рамках аппаратной блокировки предыдущего владельца. Сам Ryzen 7 5800X3D новый владелец приобрел только 21 сентября.

По словам пользователя, после установки CPU в черный список Vanguard попали идентификаторы материнской платы и накопителя, поэтому простая установка обратно старого процессора проблему уже не решала.

Пользователь также утверждает, что Riot Games отказалась вручную снимать аппаратную блокировку. В результате исправный процессор фактически оказался непригоден для игры в Valorant на данной системе.

Vanguard действительно работает на более глубоком уровне, чем многие обычные программы. Античит Riot использует драйвер уровня ядра Windows и может ограничивать доступ к играм компании при обнаружении признаков использования запрещенного программного обеспечения или оборудования.