Китай готовит «Искусственное Солнце 2.0»: основной комплекс нового термоядерного реактора BEST построен уже наполовину

Китай начал новый этап строительства термоядерной установки BEST в Хэфэе. В отличие от действующего EAST, который в основном используется для исследований плазмы, новый сверхпроводящий токамак должен приблизить термоядерный синтез к практической энергетике. Одной из его ключевых задач станет демонстрация получения полезной электроэнергии за счет термоядерной реакции. Первые такие эксперименты планируется провести примерно в 2030 году.

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Как сообщает CCTV, в Хэфэе уже введена в строй крупная инженерная площадка проекта BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak). Строительство основного комплекса выполнено более чем наполовину, а полностью завершить его планируют к концу 2027 года.

Сейчас специалисты приступили к одному из наиболее сложных этапов — монтажу компонентов реакторного ядра. Внутри вакуумной камеры устанавливаются точные измерительные приборы и датчики, которые потребуются для контроля параметров плазмы и работы установки.

BEST также получит тепловой экран, окружающий вакуумную камеру и уменьшающий тепловые потери. Ранее китайские специалисты уже провели полномасштабные испытания двух крупных сверхпроводящих магнитов, предназначенных для новой установки.

Принцип работы BEST, как и других токамаков, основан на управляемом термоядерном синтезе. Легкие атомные ядра при экстремально высокой температуре объединяются, высвобождая энергию. Топливо при этом превращается в плазму, которую мощные магнитные поля удерживают внутри вакуумной камеры, не позволяя раскаленному веществу соприкасаться со стенками.

Проект опирается на результаты работы китайской установки EAST, которую часто называют «искусственным Солнцем». В январе 2025 года EAST смогла удерживать плазму температурой около 100 млн °C в течение 1066 секунд. Однако сама установка предназначена прежде всего для изучения поведения плазмы и технологий ее удержания, а не для производства электроэнергии.

BEST должен стать следующим шагом. Помимо поддержания режима горящей плазмы, установка позволит проверить технологии, необходимые для преобразования энергии термоядерной реакции в электричество. При успешном проведении экспериментов полученные данные могут использоваться при создании будущих термоядерных электростанций.

Параллельно в Китае развиваются и частные проекты. Компания ENN Group сообщила об экспериментах на сферической установке EXL-50U с использованием водорода и бора-11. По заявлению компании, установка позволила достичь более 100 млн термоядерных реакций в секунду.

Такой тип реакции интересен тем, что практически не создает потока высокоэнергетических нейтронов, который при использовании дейтерий-тритиевого топлива повреждает материалы реактора. Однако водород-боровый синтез требует значительно более высоких условий для получения энергетически выгодной реакции и пока остается гораздо более сложной технологией.