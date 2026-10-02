AMD могла выпустить 12-ядерный Ryzen 9 5900X3D с 128 МБ кэша, но передумала

В Китае обнаружили очередной инженерный образец необычного AMD Ryzen 9 5900X3D, который компания так и не выпустила в продажу. Прототип получил 12 ядер Zen 3 и сразу 128 МБ кэш-памяти третьего уровня (за счет кэша объемной компоновки 3D V-Cache). Серийные настольные процессоры AMD с такой конфигурацией появились значительно позже.

Об обнаружении сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя Bilibili RuBy Rapids. Инженерный образец имеет маркировку 100-000000652 и определяется программой CPU-Z как Ryzen 9 5900X3D.

Процессор построен на двух кристаллах CCD с шестью активными ядрами в каждом. Каждый из них располагает 32 МБ собственного кеша L3, а дополнительный кристалл 3D V-Cache добавляет еще 64 МБ. В результате общий объем кэша третьего уровня составляет 128 МБ.

Для сравнения, серийный Ryzen 7 5800X3D, ставший первым массовым настольным процессором AMD с 3D V-Cache, получил 96 МБ L3. Обычный 12-ядерный Ryzen 9 5900X без дополнительного кэша имеет 64 МБ.

Это не первый случай обнаружения следов Ryzen 9 5900X3D. AMD экспериментировала с разными вариантами 3D V-Cache еще при разработке процессоров для платформы AM4. Ранее также появлялись прототипы Ryzen 9 5900X с дополнительным кэшем.

Экземпляр, о котором идет речь, работает на частоте 3,3 ГГц и имеет TDP 105 Вт.

С запуском этого CPU возникли небольшие сложности: сначала материнская плата ASRock на чипсете X370 отказывалась загружаться, но после обновления BIOS все заработало.