В ChatGPT заработала виртуальная примерка одежды по фотографиям

Компания OpenAI добавила в ChatGPT функцию виртуальной примерки одежды. Пользователь может загрузить собственные фотографии и посмотреть, как на нем будут выглядеть выбранные вещи.

Функция доступна в карточках одежды, которые появляются в чатах. Для примерки достаточно выбрать товар, нажать Try on (Примерить), а затем загрузить селфи и снимок в полный рост. Система также позволяет использовать изображения одежды, найденные пользователем самостоятельно, например скриншоты товаров.

Для создания изображений применяется модель ChatGPT Images 2.5, представленная OpenAI в сентябре. Понравившиеся товары теперь можно сохранять в библиотеке приложения, чтобы вернуться к ним позже.

Новая возможность стала частью расширения инструментов ChatGPT для онлайн-шопинга. При этом OpenAI напоминает о настройках конфиденциальности: изображения, загруженные с личных аккаунтов, по умолчанию могут использоваться для обучения моделей, если пользователь не отключит эту опцию.